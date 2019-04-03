امين عسير يناقش مشاريع الامانة و البلديات لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت أمانة منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل لخطة تحسين المشهد الحضري و ذلك باستعراض مشاريع الامانة والبلديات التابعة لها لتحسين المشهد الحضري بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و وكيل امارة منطقة عسير للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي و وكلاء الامانة ومدراء الادارات ورؤساء البلديات بالمنطقة .

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأنه سيتم منح وتخصيص مبالغ للمشاريع الجاهزة وفق خطه تحسين المشهد الحضري ، و ذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية و القروية .

مؤكدا بأن هذه الورشة عقدت بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي .

منبها الى ان الورشة جاءت ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للإرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية .

الجدير بالذكر بأنه تم مناقشة مشاريع الحدائق و الطرق و المنتزهات الطبيعية و المسارات الجبلية و المسطحات المائية و القرى التراثية ، و ما وصلت إليه الأعمال و ما تم إنجازه .

فيما جاءت تلك الجهود بمتابعة من سمو امير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و وفق توجيهات سموه المستمرة على تظافر الجهود لتوفير بيئة صحية للارتقاء بجودة الحياة تماشيا مع اهداف رؤية المملكة 2030 .