رغم صداقتهم القوية.. مريم سعيد تلغي متابعتها لسعد المجرد والأخير يرد

مليكة فؤاد(صدى):

قامت الإعلامية المغربية مريم سعيد بإلغاء متابعة مواطنها الفنان سعر لمجرد على تطبيق ” إنستجرام ” ، رغم أنهما سبق وأكدا ان علاقة صداقة قوية تجمع بينهما فقط.

وجاء هذا التصرف المفاجئ بعد غياب ” مريم ” لفترة طويلة عن مواقع التواصل، والذي أتى بعد اعلان مغادرتها برنامج

” إم بي سي تريندينغ ” .

يُذكر أن ” مريم ولمجرد ” كانوا قد أثاروا ضجة كبيرة بين المشاهدين بعد انتشار بعض الصور التي تجمعهما ببعض، والتي أظهرت أن علاقتهما كانت قريبة جداً.