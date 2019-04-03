الشمراني يُقلد ” الحلافي ” رتبة رئيس رقباء بشرطة العرضيات

سعيد القرني (صدى):

قلد مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني وبحضور مدير الضبط الجنائي الرائد ، منصور علي الغامدي ، الرقيب أول عبدالعزيز سعد الحلافي رئيس قسم الأدله الجنائيه رتبته الجديدة، رئيس رقباء، وذلك في مكتبه بالإدارة

وعبر “الحلافي ” عن شكره وتقديره، لولاة الأمر، على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله عزَ وجل، أن يكون عند حسن ظن الجميع.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة منسوبي الشرطة بالمحافظة وخارجها على تهنئتهم له، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.