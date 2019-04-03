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طفلة تقع ضحية اغتصاب جماعي داخل حافلة

طفلة تقع ضحية اغتصاب جماعي داخل حافلة
لندن(صدى):

وقعت فتاة تبلغ من العمر ١٢ عامًا ضحية اغتصاب جماعي على متن حافلة في شارع فينتشلي، كينغدينغ، في بريطانيا؛ حينما كانت في طريقها إلى مركز مدينة “ برمنغهام “ مع 3 من صديقاتها داخل الجزء العلوى من الحافلة ذات الطابقين.

وهاجم ٦ رجال الفتيات الصغيرات؛ لتتمكن الفتيات الثلاث من الهرب، وركضن نزولًا على السلم وتركنها وحيدة مع الرجال وتعرضت لاعتداء جنسي من قبلهم.

ومن جانبها، قالت والدة الفتاة: ” لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف كان شعوري حين اتصلت بي.. شعرت بالعجز لأنني لم أكن هناك عندما كانت طفلتي بحاجة إلي “، مضيفة: ” لم نلتق بأي ضابط شرطة حتى الآن، لقد تحدثنا معهم فقط عبر الهاتف”.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 9 ساعات

صدى الله يخليك لاعاد تجيبين لنا اخبار زي كذا. والله مامنها فايدة غير ان الواحد يكره نفسه وعيشته.

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 9 ساعات

صدى الله يخليك لاعاد تجيبين لنا اخبار زي كذا. والله مامنها فايدة غير ان الواحد يكره نفسه وعيشته.

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 9 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات

ماحصل معها لن تنساه بقية حياتها وأثاره ستبقى معها لفتره طويله …

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 8 ساعات

مجرمون فاسقون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ,,

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 7 ساعات

حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات

لماذا التركيز فقط على مثل هذه الأخبار المبتذله وحوادث الشرف والفضائح.. الصحف المحترمة لا تسوي ذلك

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