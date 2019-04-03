طفلة تقع ضحية اغتصاب جماعي داخل حافلة

لندن(صدى):

وقعت فتاة تبلغ من العمر ١٢ عامًا ضحية اغتصاب جماعي على متن حافلة في شارع فينتشلي، كينغدينغ، في بريطانيا؛ حينما كانت في طريقها إلى مركز مدينة “ برمنغهام “ مع 3 من صديقاتها داخل الجزء العلوى من الحافلة ذات الطابقين.

وهاجم ٦ رجال الفتيات الصغيرات؛ لتتمكن الفتيات الثلاث من الهرب، وركضن نزولًا على السلم وتركنها وحيدة مع الرجال وتعرضت لاعتداء جنسي من قبلهم.

ومن جانبها، قالت والدة الفتاة: ” لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف كان شعوري حين اتصلت بي.. شعرت بالعجز لأنني لم أكن هناك عندما كانت طفلتي بحاجة إلي “، مضيفة: ” لم نلتق بأي ضابط شرطة حتى الآن، لقد تحدثنا معهم فقط عبر الهاتف”.