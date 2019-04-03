طفلة تقع ضحية اغتصاب جماعي داخل حافلة
وقعت فتاة تبلغ من العمر ١٢ عامًا ضحية اغتصاب جماعي على متن حافلة في شارع فينتشلي، كينغدينغ، في بريطانيا؛ حينما كانت في طريقها إلى مركز مدينة “ برمنغهام “ مع 3 من صديقاتها داخل الجزء العلوى من الحافلة ذات الطابقين.
وهاجم ٦ رجال الفتيات الصغيرات؛ لتتمكن الفتيات الثلاث من الهرب، وركضن نزولًا على السلم وتركنها وحيدة مع الرجال وتعرضت لاعتداء جنسي من قبلهم.
ومن جانبها، قالت والدة الفتاة: ” لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف كان شعوري حين اتصلت بي.. شعرت بالعجز لأنني لم أكن هناك عندما كانت طفلتي بحاجة إلي “، مضيفة: ” لم نلتق بأي ضابط شرطة حتى الآن، لقد تحدثنا معهم فقط عبر الهاتف”.
سالم[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 9 ساعات
صدى الله يخليك لاعاد تجيبين لنا اخبار زي كذا. والله مامنها فايدة غير ان الواحد يكره نفسه وعيشته.
سالم[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 9 ساعات
صدى الله يخليك لاعاد تجيبين لنا اخبار زي كذا. والله مامنها فايدة غير ان الواحد يكره نفسه وعيشته.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات
ماحصل معها لن تنساه بقية حياتها وأثاره ستبقى معها لفتره طويله …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 8 ساعات
مجرمون فاسقون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله عليهم
مسالم[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات
لماذا التركيز فقط على مثل هذه الأخبار المبتذله وحوادث الشرف والفضائح.. الصحف المحترمة لا تسوي ذلك