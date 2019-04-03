تفاصيل جديدة بشأن عودة طفلي داعش لأحضان والدتهما بالرياض 

عادل الحربي(صدى):

عاد الطفلان أحمد وعبدالله إلى أحضان والدتهما بعد انتقالهما لداعش عبر المرور بتركيا مع والديهما، بعد تدخل الجهات الأمنية في المملكة.

واستعادت والدتهما الطفلان بعد بقائهما نحو 6 سنوات في العراق، بعد أن اختارت عناصر الشر والدهما لتنفيذ عملية انتحارية بالقرعة.

وتمكن والد الطفلين أحمد وعبدالله من اصطحابهما قسرا في عام 2014 إلى مواقع داعش عبر الدخول من الحدود التركية في العراق وسوريا، وكانت أعمار الطفلين لم تتجاوز الثماني سنوات.

وظهرت أول صورة للطفلين المنظمين لداعش في صورة هي الأولى لهما منذ وصولهما، ولم تكن الصورة مع والدهما، حيث التقطت صورة لهما وهما يحملان السلاح ومعهما أبو غادة الزعبي زميل والدهما في تغريدة أثارت ردود أفعال كبيرة.

وأبان الزعبي في تغريدته حينما التقط صورة له مع الطفلين أحمد وعبدالله وهو يعلن مقتل والدهما في عملية انتحارية اختارته القرعة ليترك الطفلين اللذين خرجا بهما قسراً من وطنهما نحو مواقع القتال، ومنذ ذلك الحين اختفى الطفلين عن أنظار الإعلام، ولم يعرف مصيرهما حتى تحركت جهات أمنية مع والدتهما التي انفصلت عن والدهما منذ فترة، قبل رحيله معهما نحو تركيا والعراق.