بالفيديو.. للمرة الثالثى على التوالي.. سعودي يفوز بلقب أمير الشعراء

فاز الشاعر السعودي سلطان السبهان أمس الثلاثاء، بلقب ” أمير الشعراء ” في الموسم الثامن من عمر المسابقة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ ليكون بذلك ثالث سعودي على التوالي يفوز بهذا اللقب.

ويحصد الفائز بالمركز الأول في المسابقة، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي منذ عام 2007، على مليون درهم 270,000 دولار.

وعن باقي الفائزين، حلت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري في المركز الثاني، فيما فاز الشاعر مبارك سيد أحمد من مصر بالمركز الثالث، والشاعر محمد الأمين جوب من السنغال بالمركز الرابع.

كما حصد الشاعر عبدالمنعم حسن محمد من مالي على المركز الخامس، والشاعرة هبة الفقي من مصر على المركز السادس.