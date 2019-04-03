المجلس البلدي يزور مشروع مبنى بلدية الشعف الزيارة 2

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن جهود المجلس في متابعة مشاريع الامانة قام رئيس المجلس البلدي اللواء محمد بريق وعدد من أعضاء المجلس بحضور مدير المشاريع م علي مفتاح و م مقرن ومشرف ومقاول المشروع بزيارة مشروع مبنى بلدية الشعف يوم الاربعاء 27 / 7 / 1440

العمل في المبنى منتهي بنسبة٩٩% والحمد لله وبانتظار وصول التيار ومن الخارج يتم التجهيز للسفلته وتكسيات السور الخارجي بعد انتهاء السفلته

ومن الموقع خلال أسبوعين ان شاء الله تنتهي السفلته وبعده السور الخارجي مباشرة نامل ان يكون الافتتاح قبل الصيف باذن الله مع السوده

وفِي ختام الزيارة شكر رئيس المجلس الزملاء من الامانه على تجاوبهم والحرص على الوضع التكاملي بين المجلس والامانة لما فيه المصلحة العامة