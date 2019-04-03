وكيل جامعة الملك خالد يرعى حفل تكريم مشرفي وحدات التوجيه والإرشاد

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى وكيل جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور محمد الحسون مؤخرًا، حفل تكريم مشرفي وحدات التوجيه والإرشاد بالكليات، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد.

وعبر الحسون في بداية التكريم عن شكره لعمادة شؤون الطلاب ومركز التوجيه والإرشاد وكافة مشرفي وحداته بمختلف الكليات على جهودهم في توجيه طلاب وطالبات الجامعة خلال العام الجامعي الحالي، لافتًا إلى أهمية هذا المركز والمناشط والفعاليات التي يقدمها ويشرف عليها لتقديم كل ما من شأنه الرقي بمستوى الطلاب.

كما شمل الحفل إقامة دورة تدريبية عن تطوير الذات قدمها المشرف على مركز التوجيه والإرشاد الدكتور خضران السهيمي، لمشرفي الوحدات.

وعبر السهيمي عن شكره لسعادة وكيل الجامعة على رعايته لهذا الحفل، كما شكره عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد، مشيدًا بما قدمه المركز من خلال وحداته في الكليات، آملاً أن يقدم المركز خلال الفترة المقبلة خدماته للطلاب والطالبات بشكل أوسع وأن يحقق أهدافه في توجيههم وإرشادهم إلى ما يرتقي بهم.

وفي ختام الحفل كرم وكيل الجامعة مشرفي الوحدات في الكليات ومنسوبي مركز التوجيه والإرشاد، وتسلم أيضًا من المركز درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.