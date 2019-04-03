الإطاحة بقائدي حافلتين هددا السلامة على طريق الحرمين
أطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع مرور جدة بقائدي حافلتين تسببا في تهديد السلامة على طريق الحرمين بإتجاه الجنوب .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، إذ ظهر فيديو متداول يوضح مخالفتهما على الطريق .
وتباشر الجهات المختصة التحقيق مع السائقين تمهيداً للتطبيق العقوبة النظامية بحقهما .
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات
اي نوع من البشر هؤلاء …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب جيبوا الفيديو
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 8 ساعات
خل الفديو
العقوبة وش نوعها 🤔
……[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 7 ساعات
بدو همج
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 5 ساعات
شكلهم مادينك على بطنك البدو😉