الإطاحة بقائدي حافلتين هددا السلامة على طريق الحرمين

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع مرور جدة بقائدي حافلتين تسببا في تهديد السلامة على طريق الحرمين بإتجاه الجنوب .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، إذ ظهر فيديو متداول يوضح مخالفتهما على الطريق .

وتباشر الجهات المختصة التحقيق مع السائقين تمهيداً للتطبيق العقوبة النظامية بحقهما .