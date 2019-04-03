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  • نشر : منذ 10 ساعات
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  • حوادث

الإطاحة بقائدي حافلتين هددا السلامة على طريق الحرمين

الإطاحة بقائدي حافلتين هددا السلامة على طريق الحرمين
نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع مرور جدة بقائدي حافلتين تسببا في تهديد السلامة على طريق الحرمين بإتجاه الجنوب .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، إذ ظهر فيديو متداول يوضح مخالفتهما على الطريق .

وتباشر الجهات المختصة التحقيق مع السائقين تمهيداً للتطبيق العقوبة النظامية بحقهما .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات

اي نوع من البشر هؤلاء …

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 9 ساعات

طيب جيبوا الفيديو

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 7 ساعات

بدو همج

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