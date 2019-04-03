رئيس مجلس الأعيان الأردني يزور حي البجيري التراثي في الرياض

سعيد العجل(صدى):

زار دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز والوفد المرافق له أمس حي البجيري التراثي في الدرعية التاريخية. وكان في استقباله مدير البروتوكول والعلاقات الدولية مشاعل البطي والدكتوره ديانا سيجانتيني رئيس حماية الآثار والأصول التاريخية . وتجوّل دولته والوفد المرافق له في حي البجيري الذي جرى تطويره ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وشاهد ما اشتمل عليه من خدمات تجارية لمرتادي الحي والمنطقة، وساحة البجيري التي تحتوي على جلسات للمتنزهين تطل على حي الطريف ومتنزه الدرعية. واطلع على مشروعات برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير الرياض بهدف إعمار الدرعية التاريخية وتحويلها إلى مركز ثقافي سياحي على المستوى الوطني، مع الحفاظ على خصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئة.

كان برفقة دولة رئيس مجلس الأعيان عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن صالح السبتي ومن السفارة السعودية في الاردن الأستاذ عبدالسلام العنزي.