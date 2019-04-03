القيادة تهنئ فخامة السيدة زوزانا كابوتوفا بفوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.