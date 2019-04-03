بالصور.. ” أسر التوحد ” تقيم غداء آباء ذوي طيف التوحد تحت شعار ” معا من أجل التوحد ” 

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد أقامت جمعية أسر التوحد غداء آباء ذوي طيف التوحد تحت شعار” معا من أجل التوحد” ظهر أمس في الفورسيزون وذلك بحضور سمو الأمير سعود بن عبد العزيز الفرحان آل سعود والدكتور معيض الزهراني أعضاء مجلس الإدارة وحضر الغداء أكثر من عشرين من أباء طيف التوحد وأبنائهم. وتم تبادل الخبرات والآراء في جو أسرى وحميمي .

وتم طرح الآراء والمتطلبات والاحتياجات وتم السماح من أعضاء الجمعية بتدوينها فقد كان يوما ترفيهيا للمصابين بطيف التوحد واضطراب التوحد. تجدر الإشارة أن فندق الفورسيزون من أكثر الفنادق تعاونا مع الجمعية من حيث توفير المساحة والرعاية.