بالفيديو.. مواطن يكشف جهل وتلاعب العاملين بورش إصلاح السيارات

نايف السالم(صدى):

كشف مواطن متخصص في صيانة السيارات، تلاعب وجهل بعض العاملين في ورش إصلاح السيارات وقلة خبرتهم واستنزافهم لجيوب المواطنين، من خلال تجربة عملية نفذها.

وقام المواطن في برنامج ” تم ” في حلقة مخصصة عن ” هيمنة الأجانب على ورش إصلاح السيارات “، بإحداث خلل بسيط عمداً في سيارته من خلال إزالة الفيوز، لمعرفة كيفية تعامل العاملين بالورش مع هذا الخلل.

وبعدها، سأل أحد العاملين عن الخلل، ليخبره بأن كرسي الماكينة به مشكلة، فيما أخبره آخر بأنها مشكلة في ناقل الحركة وجزم بأنها من المستحيل أن تكون مشكلة فيوز، ليقول المواطن إن الكثير من العاملين في الورش ليس لديهم أي خبرة، ويستنزفون جيب المواطن.

وأشار إلى أنهم قد يأخذون منه مثلاً 800 ريال مقابل إصلاح شيء لا يتكلف 3 ريالات، مؤكدا أن الورش تعاني من مشاكل تدريبية وتنظيمية، وتعاني من هيمنة المقيمين حتى إن بعض الصناعيات لا يوجد بها سعودي واحد.