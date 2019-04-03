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” صور ” تجسد وجود حمار وحشي أشقر نادر

” صور ” تجسد وجود حمار وحشي أشقر نادر
دودوما(صدى):

أبرزت بعض الصور وجود حمار وحشي أشقر نادر في متنزه ” سيرينغيتي ” الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري موثق للحيوان المخطط.

وأظهرت الصور مشهدًا رائعًا لحمار وحشي ” أشقر ” من المحتمل أن يكون مصابا بالمهق، وهي حالة تقل فيها كمية الميلانين في الجلد ليبدو أشقر اللون.

وكشف الباحثين أن الصور النادرة للحمار الأشقر تؤكد لأول مرة، أن الحالة هذه مقبولة في الحمير العادية، وذلك على الرغم من أنه لا يُعرف الكثير عن الحمير الوحشية والمهق.

وعن ذلك، قال ملتقط الصور سيرجيو بيتاميتز لـ ” ناشيونال جيوغرافيك ” : ” في البداية، اعتقدت أنه حمار وحشي ملطخ بالغبار وبعد فترة وجيزة، أدركت ما شاهدت ” .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يخلق ما يشاء

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات

اسألوا امه فين دجت آخر الليل ومهسوها …

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 6 ساعات

سبحان الله فعلا غريب لونه
المفروض يحقق مع الام 🙂

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