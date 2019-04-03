إعادة 3 أطفال باكستانيين لبلادهم بعد إدانة والديهم في تهريب المخدرات إلى المملكة 

عادل الحربي(صدى):

قامت المملكة بإعادة 3 أطفال باكستانيين تراوحت أعمارهم بين (9 و8 و6 سنوات)، إلى مدينتهم في إقليم البنجاب، عقب وضعهم في دار الحماية الاجتماعية لعامين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأطفال ” محمد عيان، وعبدالمنان، وشبير ” تم إيقافهم بعد إدانة والديهم في قضية تهريب المخدرات إلى المملكة منذ نهاية عام 2016.

وطلب ” زلفي بخاري ” المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، من المسؤولين في السفارة الباكستانية استعادة الأطفال الثلاثة إلى باكستان، وتسليمهم إلى أقربائهم.

ومن جهته، أشار نجيب الله خان دوراني، أحد المسؤولين في القنصلية الباكستانية، إلى أنه تم الالتقاء بمسؤولين سعوديين، وطرح القضية أمامهم، وكانوا متعاونين جدًّا في إنهاء الأمر وتسليم الأطفال إلى أقربائهم، وبذلوا جهودًا كبيرة حتى تم نقلهم إلى باكستان.