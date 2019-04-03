زوجة للقاضي: ” اتجوز عليا في شقتي علشان يخلف الولد ” 

القاهرة(صدى):

لجأت زوجة مصرية لمحكمة الأسرة لضم بناتها بعدما تفاجأت بزواج زوجها عليها بسبب عدم إنجابها ولدا.

وفي التفاصيل، تعرضت الزوجة لصدمة كبيرة بعد اكتشاف زواجه عليها، مبينة: ” رجعت البيت لاقيت واحدة فيه بتقولي أنا مراته عايزة إيه.. دخلها بيتي واتجوزها في شقتي وعلى حاجتي علشان يخلف الولد.. والمصيبة جيت آخد عيالي لاقيتهم مرعوبين مني ومرضيوش يمشوا معايا فهمهم إني هدبحهم زي الخروف ووراهم صور وفيديوهات دم ودبح علشان يرعبهم.. بناتي خايفين مني عشان كدا “.

وأشارت الزوجة في دعواها: ” كلمت أهلي وكلموا أهله قالولي عيشي وخلاص علشان خاطر عيالك.. طيب جيبلي بيت.. إزاي أعيش مع ضرتي في الشقة نفسها ورافض يرجعني، وأنا لحد دلوقت على ذمته.. أنا عايزة بس بناتي يرجعوا لحضني.. لجأت لمحكمة الأسرة علشان أعمل قرار ضم لهم وأعرف أشوفهم لحد ما أعرف هعمل إيه معاه”.

وحول انقطاع التواصل مع الزوج عليها بعد الولادة الثالثة، قالت الزوجة: ” ربنا رزقني بالبنات من أول الجواز.. وكانت إرادته كل مرة أخلف تطلع بنت دي حاجة مش بإيدي.. هو كان بيزعل علشان نفسه في ولد.. روحنا عند أمي علشان أولد، وقالي خلي البنات معايا علشان مدارسهم ومن يوم ما ولدت مسألش علي ولا جالي، استغربت ! “.