افتراءات وقصص خيالية لتحقيق أهداف دنيئة تستهدف المملكة بالمال القطري

طلال الضوي(صدى):

دابت بعض وسائل الإعلام العريقة والعالمية، وعبر المحللين أو الشراكات المالية والرشا لبعض تلك المؤسسات الإعلامية ، على نشر القصص الخيالية عن المملكة ، ونشر الافتراءات لتحقيق أهداف دنيئة تستهدف المملكة بالمال القطري ، بتأليب الرأي العام العالمي على المملكة، واستهداف الثقة فيها ، وتغيير النظرة العالمية الإيجابية تجاهها.

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فمؤخرًا لم تتورع عدد من الوكالات العالمية عن السقوط في فخ نشر تقارير إعلامية تفتقد للمهنية والمصادر المتزنة؛ لتبدو أنها انجرفت خلف الريال القطري؛ لتشويه سمعة الدول وبينها المملكة لمصالح الدولة الداعمة لإرهاب تنظيم الإخوان المسلمين وغيره، ودول تربطها بها علاقات عداوة للعرب والمسلمين؛ إذ دأبت وسائل الإعلام وهي تسقط في نشر المعلومات الكاذبة خلال فترات متقاربة وزعها نظام قطر على مرتزقة، وتتلقفها وسائل الإعلام التي تقتات من ريع فقدان مهنيتها ومصداقيتها وسقوطها المدوي.

وجاءت مقالة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيداً على ذلك ، حيث قال بها : لدى العديد من خبراء الأمن القومي المزعومين في “سي إن إن” الذين تشاهدهم على شاشات التلفزيون كل ليلة، روابط مباشرة مع دولة قطر، وهي جيب إسلامي في الشرق الأوسط يمول الإرهاب، وقد وضع نفسه على ساحة الحرب ضد أهم مناطق حلفاء أمريكا.

وكشف المقال أن المساهمين في CNN ليس لديهم أي مشكلة ضد المنافسين في قطر؛ بينما لا يذكرون مطلقًا أن حريتهم التحريرية مقيدة، أو أنهم يتعرضون للخطر شخصيًّا .

وكانت المقالة قد تحدثت عن علاقات خبراء الأمن القومي، وهم بعض الذين يظهرون على شاشات التلفاز عبر شبكة سي إن إن، مع قطر، ونقل خلالها عن ديفيد ريبوي قوله إن “حسن” يعد متحدثًا رسميًّا باسم الحكومة القطرية، وهو كما يبدو من خلال نافذة CNN والجزيرة.

والكثير من الأسماء كشفها مقال ابن ترامب وعلاقتها بقطر؛ لكن الحقيقة التي تتضح يومًا بعد الآخر، أن استهداف المملكة عبر استغلال الوسائل الإعلامية الكبرى، يُعد عملًا منظمًا وليس من تلقاء أحد، وهو ينشأ عبر المال القطري.