للأسبوع الثاني تواليا.. لا مخالفات مسجلة في جولة التدخين الرقابية

محمد السعران(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بصحة حفرالباطن، جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، حيث نفّذ الفريق اليوم عدد من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية؛ تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

ولم تسجل هذه الجولة أي مخالفة لدى المحلات التجارية ومنافذ البيع، ولاحظ الفريق استمرار التزام منافذ البيع بالاشتراطات الصحية بعد الجولات السابقة والمستمرة التي تم تنفيذها وستواصل اللجنة جولاتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين بشكل دائم للمساهمة في الحد من انتشاره خاصةً بين الشباب.

وعلى الجانب الآخر عقدت اللجنة اجتماعاً مع مدير مكتب العمل بحفرالباطن حيث تم الاتفاق على التعاون المشترك فيما يخص اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والتي تهدف للحد من هذه الآفة.