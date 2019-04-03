للعام الثالث على التوالي.. ملتقى المرأة السعودية ملتقى إعلامي ثقافي إجتماعي على مسرح مركز الملك فهد

رشيدة المطيري(صدى):

تستعد وزارة الإعلام على اقامة ملتقى المرأة السعودية الملتقى الإعلامي الثقافي الاجتماعي وذلك يومي الخميس و الجمعة الموافق ٤-٥ابريل ٢٠١٩ على مسرح مركز الملك فهد الثقافي

حيث يعكس الملتقى أبرز ماسعت اليه حكومتنا الرشيدة وماحققته رؤيتها ٢٠٣٠ من تمكين المرأة في شتى المجالات بما يتوافق مع هوية الوطن ونهجها المعتدل .

حيث تضمن الملتقى إهتمامات عدة في مجالات مختلفة تميزت فيها المرأة السعودية وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة وتنافس أهم البلدان العربية والعالمية وتكريم شخصيات هامة وبارزة خدمت الوطن .

ويحتوي برنامج الحفل على عدة فقرات وفعاليات تقافية و فنية مشوقة منها فيلم تعريفي بعنوان المرأة السعودية محرك رؤية ٢٠٣٠ ومشاركات شعرية للدكتورة الشاعرة هند المطيري والشاعرة سماح الفاضل وأوبريت مسرحى بعنوان ( ملتقى المرأة) اضافةً الى معرض مصاحب للملتقى يعني بجميع إحتياجات المرأة .

وحفلات غنائية في الليلتين بمشاركة الفنانة النجمة سمية الخشاب والفنانة سحاب والفنانة ريانة و الفنانة عهود وبمشاركة الفنانين الشباب عبدالرحمن الطلاسي ، تركي الجازع ، محمد أوليا ، سلطان الراشد ، هشام مدخلي ، يوسف الفايد .

والجدير بالذكر انه الدعوة عامة للعوائل رجال ونساء وأطفال بدون رسوم دخول .