” النجعي ” يكشف سر اعارته للقادسية وتوقيت عودته للنصر

طلال الغامدي(صدى):

أكد سامي النجعي لاعب فريق القادسية انه سيعود لناديه الأصلي ” النصر “بعد انهاء مهمته في القادسية الذي تمت اعارته إليه وتحقيق ما تطمح إليه إدارته .

وقال ” النجعي ” أن النصر ” بيته” ويتمنى العودة له بشكل اقوى ، مشيراً إلى ان مشاركته في القادسية كان بمثابة فرصة بعد اصابته بالرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي ، وذلك لتحسين مستواه بعد الإصابة .

وأضاف : اجتمعت مع ادارة النصر بعد إعارتي للقادسية وابلغتني بأنها في انتظار عودتي لمستواي الطبيعي ، مؤكدة ان رحيلي للقادسية في هذه الفترة سيكون فرصة للعودة بشكل اقوى .

وتابع : النصر في الوقت الحالي طموح كل لاعب لأنه يملك كوكبة من النجوم المحليين والأجانب ، كما انه ينافس على اغلب البطولات .

وحول آداء القاسية ، قال أن الحظ لم يخدمه في دوري المحترفين ، لكن إدارة النادي تقدم عمل مميز ، وبعزيمة الرجال سنحقق ما يليق بالقادسية .