بالصور.. الدفاع المدني يطلق أعمال الملتقى الرابع لتقنية المعلومات 

محمد السعران(صدى):

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أعمال الملتقى الرابع لتقنية المعلومات “التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني” بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو و الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض ..

وقد بدأ اللقاء بكلمة معالي الفريق سليمان العمرو رفع خلالها خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية على الدعم اللامحدود الذي حظي به جهاز الدفاع المدني في كافة المجالات وفي قطاع التقنية ونظم المعلومات بصفة خاصة.

وقال الفريق العمرو تواجه المديرية العامة للدفاع المدني العديد من التحديات ومنها النمو الحضاري والإقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل الرؤية الطموحة رؤية 2030، ولمواكبة هذا النمو فأن الأمر يتطلب تنفيذ مبادرات ومشاريع تقنية لتوفير خدمات وأنظمة وتطبيقات إلكترونية تخدم الأعمال الإدارية والمالية والميدانية بكافة مديريات المناطق، بالإضافة الى أن هناك تحدي آخر يتمثل في التحديث المستمر والمتسارع في مجال تقنية المعلومات.

ومع هذه التحديات فإنه يتطلب تطوير خطة استراتيجية للتحول الرقمي بما يلبي احتياجات هذا الجهاز في شتى المجالات وبما يتوافق مع تطلعات المستفيدين منه سواء من (الجهات الحكومية، الأفراد، قطاع الأعمال، والمنسوبين) من خلال طرح العديد من المبادرات التقنية التي تنفذ وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتعزيز التحول الرقمي والتحول الي مجتمع معرفي وتقني ينعكس أثره الايجابي على كافة الأعمال.

بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بطرح عدد من أوراق العمل المتخصصة والتي ناقشت العديد من المستجدات في عالم التقنية منها (رؤية التحول الرقمي – الامن السيبراني – تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ والبنيه التحتية – منصة المبادرات ودورها في التطوير التقني –اهمية التسويق الرقمي في مقاومة التغيير – المباني و المدن الذكية )

وأوضح العميد مهندس محمد بن عائض العمري مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالدفاع المدني، أن أعمال الملتقى تأتي في إطار خطة استراتيجية طموحة لتعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات في الارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التقنية بأعلى المواصفات والمعايير العالمية للتحول إلى مجتمع معرفي وتقني في جميع أعمال الدفاع المدني ولاسيما الأعمال الميدانية.

وأضاف أن هذا الملتقى، يهدف إلى إطلاع المشاركين على أحدث الأنظمة التقنية في مجال الأعمال الميدانية بجهاز الدفاع المدني والتعرف على أهم التحديات والصعوبات التقنية التي تواجه رجال الدفاع المدني العاملين في الميدان وسبل تذليلها والوقوف على أنظمةوتقنيات المعلومات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالدفاع المدني وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين في أعمال الملتقى من قطاعات وزارة الداخلية والعديد من المختصين في نظم وتقنية المعلومات بالجامعات السعودية لإثراء جلسات أعمال الملتقى .