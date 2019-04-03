بالفيديو.. لحظة الإطاحة بعصابة تخصصت في ترويج المخدرات بطرق احترافية في الرياض

سعيد العجل(صدى):

ألقت الجهات الامنية في بالرياض هذا الأسبوع القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة الجهات الأمنية لوكر العصابة، حيث عُثر بحوزة أحد المروجين مجموعة من بطاقات الصرفات الخاصة بالمدمنين يتسلم بها قيمة الحبوب المخدرة.

كما عثر رجال الأمن بحوزتهم على كمية كبيرة من الأموال المزورة وحبوب “الزانكس” التي تم يتم ترويجها باحترافية داخل اسطوانة على شكل “مغناطيس”.

جاء التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض بعد توفر معلومات لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي عن النشاط الإجرامي الذي تمارسه العصابة.