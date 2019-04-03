طاقم فيلم ” الكهف ” الوثائقي يروون قصة نجاتهم من الموت بداخله بأعجوبة

روما(صدى):

كشف طاقم الفيلم الوثائقي ” الكهف ” ، عن ما اكتشفوه داخل كهف ” سنوتي ” الإيطالي الذي وصفه الباحثون بالآلة الزمنية ، عقب أن فاجأتهم عاصفة ثلجية تسببت في انهيار مخيماتهم واحتجازهم داخل الكهف ، فيما تمكنت قوات فرق الإنقاذ من إنقاذهم من الموت بصعوبة .

يٌشار إلى أن ” كهف سنوتي ” ، لم يكن مٌتاحاً للاستكشاف قبل 20 عاماً ، ليكون أول من استطاع دخوله طاقم الفيلم الوثائقي السعودي ” الكهف ” .

وقال المخرج السعودي عبدالرحمن صندقجي ، في تصريحات إعلامية ، أن صناعة الأفلام الوثائقية عملية معقدة، وذلك لأن هذه الأفلام تقدم للمشاهد أبعاداً متعددة، فإما أن تقدم معلومة جديدة للفت الانتباه لها، أو قصة إنسانية غريبة تستحق النشر، أو حتى حقيقة تاريخية يُراد تسليط الضوء عليها.

وأضاف ، هذا هو الحال الفيلم الوثائقي ” الكهف ” ، الذي تم دعمه وتدريب طاقم العمل الخاص به في لوس أنجلوس من قبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء .

وتذكر صندقجي اثناء حديثه الإعلامي ، لحظات مهمة واكبت صناعة الفيلم: ” فور إتمام الانتهاء من بناء المعسكر العلمي نزل طاقم الفيلم بشكل عمودي داخل بطن الكهف في الجبل الإيطالي، حيث تم تدريبهم للتعامل مع الحبال لبناء الثقة في النزول، وخضع الطاقم للتدريب الحركي المكثف والتوازن لما يزيد عن 18 ساعة تدريبية قبل صعودهم للجبل “.

يُذكر أن فيلم ” الكهف ” فاز بجائزة ” النخلة الذهبية ” لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان أفلام المملكة في دورته الخامسة الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثقافي العالمي إثراء.