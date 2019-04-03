بالفيديو.. لحظة زيارة محمد عبده لنزلاء السجون في جدة 

جدة(صدى):

قام فنان العرب محمد عبده بزيارة أجنحة برامج إدارة الوقت في سجون المباحث بجدة، حيث التقى النزلاء هناك، وتبادل معهم الأحاديث.

ووجه عبده سؤالا للنزلاء، قائلا: ” لماذا سمي البرنامج بإدارة الوقت؟ ” ، فرد أحد النزلاء: ” لأن البرامج تعلمهم إدارة أوقاتهم بما هو نافع ومفيد “.

وأجرى الفنان محمد عبده جولة عبر الأقسام وتبادل مع الجميع التقاط الصور، واستمع للمواهب الفنية للنزلاء والتي قاموا بالغناء أمامه بالمواويل، وأكملها معهم لتشجيعهم.

واختتم الفنان محمد عبده زيارته بقوله: ” شاهدت فنا راقيا جداً، وأتمنى أن يستفيد منه المجتمع والوطن مستقبلاً ” ، مهديا لفنان العرب صورة برسم اليد كهدية تذكارية.