على طريقة البطولات العالمية.. كبار التايكوندو في صراع المنافسات الأخيرة

محمد السعران(صدى):

تستضيف الصالة الخضراء بالرياض غداً الخميس منافسات بطولة المملكة المفتوحة الـ 40 للتايكوندو على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة بمشاركة أندية وهيئات المملكة في كرنفال رياضي كبير وعلى الطريقة العالمية في مقارعة الأبطال ، ويدير المنافسات 20 حكماً من النخبة الذين قادوا العديد من البطولات الخارجية ، و أعد مدربوا الأندية العناصر الفعالة للحدث الكبير ومن المحتمل تواجد أكثر من 80 بين مدرب ومساعد الذين يجمعون بين الخبرة والمؤهلات الفنية التي تؤهلهم لخوض المنافسات .

ووجّه الاتحاد السعودي للتايكوندو الدعوة للمهتمين ومحبي اللعبة و ستقدم أجهزة لوحية للحضور وضيافة مجانية لهم طوال فترة المنافسات . وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري أن التنافس لن يقتصر على اللاعبين والفرق فحسب فهناك مدربون يسعون لتسجيل الحضور في مثل تلك المنافسات التي ننشد أن تظهر بالمستوى المأمول لأن الكاسب الأكبر المنتخب السعودي حيث تعد تلك البطولة خير تجهيز للاعبين الكبار لكشف مستوياتهم الفنية على أرض الواقع .