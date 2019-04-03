الإطاحة بشاب بعد ابتزازه فتاة بصور خاصة لها

أبوظبي(صدى):

أطاحت شرطة عجمان بآسيوي عشريني لمحاولته ابتزاز فتاة عربية وصلته صور خاصة لها بعد إضافته في مجموعة وتساب عن طريق الخطأ.

وتفصيلا، ورد بلاغ لشرطة عجمان يفيد بتعرض فتاة عربية للابتزاز من قبل شخص غريب أرسل لها صوراً خاصة قام بتعديلها بإضافة صورته الشخصية إلى جانب صورتها وهددها بنشر الصور إذا لم ترسل له مبالغ مالية.

وأشارت الفتاة إلى قيام صديقة لها بعمل مجموعة عبر برنامج وسائل التواصل الاجتماعي (وتس أب) وإضافات صديقات لها من جنسيات عربية في المجموعة للتنسيق للقيام برحلة إلى إحدى حدائق الإمارة حيث قمن بتبادل الصور على المجموعة، ثم فوجئت الفتاة باستقبالها رسالة مرفقة بصورة معدلة يظهر فيها شخص غريب إلى جانبها وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصورة.

قامت الفتيات المشتركات في المجموعة بالتحري عن سبب تواجد الشخص الغريب في مجموعة الوتس أب ليتبين أن رقم الهاتف يعود لإحدى الصديقات المشتركات في المجموعة التي أفادت بأنها قامت بتغيير الرقم منذ سنة، فتوجهت الفتاة صاحبة الصور إلى مركز شرطة المدينة الشامل وقامت بفتح بلاغ رسمي.

وبدأ رجال بالتحريات والمباحث الجناية بالبحث والتحري حول صاحب الرقم، فتم ضبطه وإحضاره وتبين أنه شاب آسيوي الجنسية يدعى (ع.م.إ) يبلغ من العمر 22 عاماً، فتم تحريز هاتفته النقال والتحقيق معه فاعترف بأن رقم الهاتف بحوزته، وأنه قام بتعديل الصور لتتضمن صورته مع الفتاة، وتم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.