جمعية أسر التوحد تشارك بالاحتفال في اليوم العالمي للتوحد

محمد السعران(صدى):

تشارك جمعية أسر التوحد العالم أجمع بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يصادف سنويًا الثاني من شهر إبريل، وذلك بعد اعتماد الأمم المتحدة له؛ بهدف زيادة اكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بالمرض. زيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه.وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له. ودعم المصابين بالتوحد وعائلاتهم.

هذا وتقيم جمعية أسر التوحد فعالية تحت شعار” معا من أجل التوحد” عصر اليوم الأربعاء 27/ رجب / 1440هـ الموافق 3 ابريل / 2019م في جامعة المعرفة من الساعة 4 الى الساعة 8 مساء.

وسيشتمل البرنامج على السلام الملكي يقدمه شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد، ثم القرآن الكريم فكلمة الجامعة يقدمها نيابة عن مدير الجامعة الدكتور ناصر الجار الله عميد كلية العلوم التطبيقية، ثم فقرة تعريف عن الجمعية تعرضها سمو الأميرة سميرة الفيصل آل سعود رئيس مجلس الإدارة.

بعد ذلك يشارك شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد من تقديم مسرحية هادفة. ويلي ذلك ورقة بعنوان صفات التوحد تقدمها سمو الأميرة الدكتورة فهدة بنت عبد العزيز آل سعود المشرف العام على برنامج الرياضي الترويحي. ثم تقدم مؤسسة البرنامج الدكتورة هادية الحربي برنامج الرياضي الترويحي. وتختتم الفعالية بالتكريم.