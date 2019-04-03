” الهلال للمشاريع ” تستضيف وفداً من طلبة كلية كولومبيا للأعمال

محمد السعران(صدى):

استضافت شركة الهلال للمشاريع وفداً من طلبة الماجستير في إدارة الأعمال بكلية كولومبيا للأعمال بنيويورك، وذلك في إطار زيارة تعليمية تهدف إلى إثراء فهم الطلبة لبيئة الأعمال المحلية في دولة الإمارات.

ويحظى الطلبة المشاركون في برنامج “التفاعل العالمي: النمو الاقتصادي في دولة الإمارات” بفرصة زيارة كبرى الشركات والجهات الحكومية في الدولة للتعرف عن كثب على بيئة الأعمال المحلية وما يتميز به الاقتصاد الإماراتي من مقومات استثنائية. وتسجل هذه الزيارة السنة الخامسة على التوالي لتعاون الهلال للمشاريع، إحدى أبرز الشركات العالمية متنوعة المجالات في الإمارات، مع كلية كولومبيا للأعمال في إطار هذا البرنامج، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة من خلال المبادرات الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية.

وأتاحت الهلال للمشاريع للوفد الزائر الذي ضمّ 30 طالباً من طلبة ماجستير إدارة الأعمال، إلقاء نظرة عامة على أعمال الشركة المتنوعة وتطوّرها من كيان تجاري إقليمي إلى مجموعة شركات عالمية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما سلّط المسؤولون التنفيذيون بالشركة الضوء على الجهود المبذولة في إطار الحرص على النهوض بأمثل الممارسات العالمية والحوكمة المؤسسية الرشيدة. وناقش الطلبة خلال الزيارة التي التقوا فيها بأعضاء من فريق الإدارة العليا في الشركة عدداً من الجوانب المتعلقة بمجال الأعمال.

وأعربت إحدى طلبة الوفد الزائر، كاتي تسانتس، عن سرورها بهذه الزيارة التي أتاحت للمشاركين “الاطلاع على مشهد الأعمال في دولة الإمارات والتفاعل المباشر معه واكتساب نظرة متعمقة على المبادرات التي تتخذها الدولة في سبيل تنويع اقتصادها”، وقالت: “قدمت الزيارة لنا فرصة رائعة للقاء فريق الإدارة في الهلال للمشاريع والتعرّف على استراتيجية التنويع لدى الشركة والتزامها الراسخ بالنمو المستدام.”

وبهذه المناسبة، قال نيراج أغرافال، المدير التنفيذي لدى شركة الهلال للمشاريع: “يتيح لنا برنامج التفاعل العالمي لكلية كولومبيا للأعمال فرصة ثمينة لمقابلة نخبة من قادة أعمال المستقبل ومشاركتهم جوانب قيّمة من المعرفة والخبرة، ويمكنّنا أيضاً من المساهمة في رفع مستوى الوعي بالتطوّر الذي تشهده دولة الإمارات. وقد كانت هذه الزيارة تجربة مميزة أتاحت لفريقنا من المديرين التنفيذيين التفاعل مع هذه العقول الشابة النيّرة ومشاركتهم التجارب التي اكتسبناها خلال مسيرتنا التي نجحنا في سياقها في تحويل شركتنا إلى كيان عالمي يتبوأ اليوم مكانة مرموقة في الساحة الاقتصادية الدولية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع كلية كولومبيا للأعمال في المستقبل، متمنّين لهذه المجموعة الواعدة من الطلبة النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية المستقبلية.”