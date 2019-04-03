بالفيديو.. شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة سرقة السيارات
القت الجهات الامنية في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء القبض على عصابة تخصصت في سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها تشليح.
وعمدت العصابة المكونة من عدد من الجنسيات، على طمس أرقام الهياكل الخاصة بالمركبات وإخفاء معالمها، وبيعها قطع غيار.
وأوضحت مصادر أن التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض جاء بعد توفر معلومات لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي عن النشاط الإجرامي الذي تمارسه العصابة.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 9 ساعات
قواكم الله
عليكم بهم الحرامية
كم من واحد اخذوا سيارتة الضعيف
ولامعه الا هي وما شراها الا بشق الانفس
وديون .. الله يعوضهم خير .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8705 ] نشر منذ 9 ساعات
صادق ياخ سهم
المفروض قطع اليد عقاب لهم وعبره لغيرهم
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يقويكم …