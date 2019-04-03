بالفيديو.. شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة سرقة السيارات

سعيد العجل(صدى):

القت الجهات الامنية في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء القبض على عصابة تخصصت في سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها تشليح.

وعمدت العصابة المكونة من عدد من الجنسيات، على طمس أرقام الهياكل الخاصة بالمركبات وإخفاء معالمها، وبيعها قطع غيار.

وأوضحت مصادر أن التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض جاء بعد توفر معلومات لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي عن النشاط الإجرامي الذي تمارسه العصابة.