” حساب المواطن ” يوضح امكانية زيادة الدعم لمن لا يملك دخل شهري
أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم يتم على حسب معايير الاستحقاق ومنها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وكل مواطن يستحق الدعم وفقاً لهذه المتغيرات .
وأبان البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقدير على الرابط التالي :هنا
جاء ذلك رداً على مواطن أكد أنه لا يملك دخل شهري وبناءً عليه قام بتسجيل الرقم ” صفر ” في الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج ، فيما ظهرت النتيجة بنفس مبلغ الدعم ، متسائلاً عن مدى زيادته وفقاً لحالته المذكورة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 9 ساعات
خير ان شاء الله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 7 ساعات
ياليت يزودو اللي ماعندهم دخل او دخلهم ضعيف
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله …
مانع علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خيرا