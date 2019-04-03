” حساب المواطن ” يوضح امكانية زيادة الدعم لمن لا يملك دخل شهري

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم يتم على حسب معايير الاستحقاق ومنها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وكل مواطن يستحق الدعم وفقاً لهذه المتغيرات .

وأبان البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقدير على الرابط التالي :هنا

جاء ذلك رداً على مواطن أكد أنه لا يملك دخل شهري وبناءً عليه قام بتسجيل الرقم ” صفر ” في الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج ، فيما ظهرت النتيجة بنفس مبلغ الدعم ، متسائلاً عن مدى زيادته وفقاً لحالته المذكورة .