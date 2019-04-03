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  3. ” حساب المواطن ” يوضح امكانية زيادة الدعم لمن لا يملك دخل شهري

” حساب المواطن ” يوضح امكانية زيادة الدعم لمن لا يملك دخل شهري

” حساب المواطن ” يوضح امكانية زيادة الدعم لمن لا يملك دخل شهري
نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم يتم على حسب معايير الاستحقاق ومنها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وكل مواطن يستحق الدعم وفقاً لهذه المتغيرات .

وأبان البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقدير على الرابط التالي :هنا

جاء ذلك رداً على مواطن أكد أنه لا يملك دخل شهري وبناءً عليه قام بتسجيل الرقم ” صفر ” في الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج ، فيما ظهرت النتيجة بنفس مبلغ الدعم ، متسائلاً عن مدى زيادته وفقاً لحالته المذكورة .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 9 ساعات

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 7 ساعات

ياليت يزودو اللي ماعندهم دخل او دخلهم ضعيف

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق ان شاء الله …

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله خيرا

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