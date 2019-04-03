الاتحاد مهدد بفقدان فيلانويفا والأحمدي بمواجهة النصر

ماجد محمد(صدى):

وجه مدرب الاتحاد سييرا، اليوم الأربعاء، تحذيرا لعدد من لاعبي الفريق المهددين بالغياب عن مواجهة النصر في الجولة 27 للإيقاف، أثناء خوض الاتحاد مواجهة الباطن الجمعة المقبلة، ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن أبرز المهددين بالإيقاف، التشيلي فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، والعاجي سانوغو، فضلا عن زياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وجمال باجندوح، وعبدالعزيز البيشي.