” المرور ” يتفاعل مع استفسار مبتعث بأمريكا عن إجراءات إصدار بدل فاقد للرخصة

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الطلاب المبتعثين في أمريكا والذي فقد محفظته وبداخلها رخصة قيادته السعودية؛ حيث أنه يريد استخراج بدلا منها.

وجاء استفسار الطالب كالتالي: ” السلام عليكم .. انا طالب مبتعث ومقيم في امريكا وفقدت محفظتي هنا وفيها كافة بطاقاتي ومن ذلك رخصتي السعودية .. كيف ابلغ عن فقدانها من مقر اقامتي هنا في امريكا وهل استطيع ان احصل على بديل لها عن طريق توكيل والدي في السعودية؟ مع التحية ” .

وأوضح ” المرور ” : ” ‏‎وعليكم السلام، بأمكانك ترصد بلاغ فقدان عن طريق الملحقية او السفارة ومن ثم توكل من ينوب عنك بمراجعة اقرب ادارة مرور بالمملكة للحصول على رخصة بدل. نشكر تواصلك ” .