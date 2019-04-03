بالصور .. مسن ينافس نساء العالم في طول شعرهن ” 5.5 ” متر
كشف موقع odditycentral المتخصص في الأخبار الغريبة والطرائف عن أطول شعر في العالم ولكنه ليس لإمرأة بل لرجل سبعيني يكاد أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية .
وتفصيلاً ، فقد اعتاد الرجل الصيني ذو الـ 77 عام عدم قص شعره منذ 54 عام ، حتى بلغ طوله 5.5 متر ، وبالفعل نجح اصدقائه في اقناعه بالتقديم على الموسوعة العالمية .
ووفقاً لوسائل إعلام صينية فقد عرض احدهم شراء شعر الصيني آك يزينغ مقابل 570 دولار عام 1970 ، لكنه رفض بشدة رغم الصعوبات التي يواجهها في الحفاظ عليه خاصةً عند الخروج.
وأكدت أن عملية غسل شعر يزينغ وتجفيفه تصل إلى 3 ساعات ، ولم يكل ” يزينغ ” منه أو يفكر في بيعه رغم ظروفه المادية الصعبة .
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات
الدهن في العتاقي …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 10 ساعات
دنيا عجايب وغرايب.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 8 ساعات
يبغاله في اليوم علبتين شامبو 600مل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 7 ساعات
كل حر في شعره ,,