بالصور .. مسن ينافس نساء العالم في طول شعرهن ” 5.5 ” متر

بكين(صدى):

كشف موقع odditycentral المتخصص في الأخبار الغريبة والطرائف عن أطول شعر في العالم ولكنه ليس لإمرأة بل لرجل سبعيني يكاد أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

وتفصيلاً ، فقد اعتاد الرجل الصيني ذو الـ 77 عام عدم قص شعره منذ 54 عام ، حتى بلغ طوله 5.5 متر ، وبالفعل نجح اصدقائه في اقناعه بالتقديم على الموسوعة العالمية .

ووفقاً لوسائل إعلام صينية فقد عرض احدهم شراء شعر الصيني آك يزينغ مقابل 570 دولار عام 1970 ، لكنه رفض بشدة رغم الصعوبات التي يواجهها في الحفاظ عليه خاصةً عند الخروج.

وأكدت أن عملية غسل شعر يزينغ وتجفيفه تصل إلى 3 ساعات ، ولم يكل ” يزينغ ” منه أو يفكر في بيعه رغم ظروفه المادية الصعبة .