بالصور.. أغرب الأسلحة التي حاول المسافرون تهريبها في المطارات

لندن (صدى):

كشف صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن قيام بعض المسافرين بمحاولة تهريب بندقية رشاش نصف آلية، وقنابل يدوية على شكل زجاجة عطر في المطارات الأمريكية.

وفي ذات السياق، تستخدم إدارة النقل والأمن الأميركية (TSA) شعبيتها غير المتوقعة كفرصة لمشاركة المتابعين في معرفة ” ما يجب أو لا يجب ” على المسافر حمله معه عند السفر جوا.

وعن ذلك، قال مدير الإعلام الاجتماعي في إدارة النقل والأمن ديفيد جونستون، خلاصة القول هي أن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لدينا تجعل المسافرين أكثر إطلاعًا حتى يكون لديهم تجربة أفضل.

وتابع: ” تحرر ضباطنا من القيام بما يجب عليهم القيام به، أي البحث عن الممثلين السيئين، في إشارة لمن يحاولون تهريب البضائع الممنوعة ” .

وعن الأشياء التي شاركتها الوكالة، منها ” مذراة بحجم الجيب، وحقيبة يد براقة مع مفاصل نحاسية، وولاعة سجائر على شكل رصاصة كبيرة من أفغانستان ” بالإضافة إلى الكثير من المسدسات والفؤوس والخناجر، كما تم ضبط بندقية على شكل كاميرا في مطار لاغارديا في نيويورك.

كما وجد أحدهم صندوقا كرتونيًا مليئًا بقذائف صاروخية، ودفع هذ الأمر بضابط الأمن في مطار ” ليهيو ” في هاواي إلى سؤال المسافر عما إذا كانت هذه القذائف حقيقية، وكانت حقيقية بالفعل.