” الحرس الوطني ” يعلن عن أسماء 35 متقدما على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، عن أسماء 35 من المتقدمين على وظائفها المعلنة في 16/4/1440هـ، ودعتهم لمطابقة بياناتهم النهائية.

وأصدرت الوزارة بيان دعت فيه المتقدمين المعلنة أسماؤهم للتوجه لأي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس بعد المقبل الذي يوافق (6/8/1440هـ .. 11/4/2019م)، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية؛ بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنّما لمراجعة صحة البيانات، مبينة أنّ أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقعها الإلكتروني.

وطلبت من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية، وإحضار الأوراق التالية:

– اصطحاب الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– وبالنسبة للحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وذكرت أنّه يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، ملفتة الانتباه إلى أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المتقدمين: