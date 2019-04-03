مواطن ينقذ طفلا سقط في مسبح بـ ” الإنعاش القلبي الرئوي “

الطائف(صدى):

أنقذ الشاب سالم الشيباني، طفلا لم يتجاوز الثانية من عمره، توقف قلبه بعد سقوطه في مسبح بأحد المنتزهات بالطائف؛ حيث أجرى له عملية ” إنعاش قلبي رئوي”.

وكشف الشاب التفاصيل، قائلا إنه في إحدى زياراته لمكة المكرمة استوقفه مجموعة من الشباب والشابات يقدمون شرحا لعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وطلبوا منه الاستماع لما يقدمونه فاعتذر في البداية قبل أن يعود إليهم مرة أخرى ويستقبله أحدهم ويشرح له أهمية هذه العملية في إنقاذ حياة إنسان قد يموت.

وأشار إلى إنه بعد أسبوع وبينما كان في أحد المنتزهات مع عائلته سمع صراخا وبكاء، وعندما هرع إلى مصدر الصوت وجد مجموعة من النساء في حالة بكاء وهلع، وعندما سأل قالوا إن طفلا لم يتجاوز الثانية من عمره سقط في المسبح ومات.

وعندما رأى الطفل وقد توقف نبضه، أجرى له ما تعلمه من إنعاش قلبي رئوي عدة مرات وسط حالات إغماء من أهل الطفل؛ ليعود التنفس إلى الطفل وعادت ضربات قلبه في موقف لم يكن يتخيله، وبعد 10 أيام من قيامه بذلك، اتصل عليه والد الطفل ليزف إليه البشرى بسلامة الطفل وخروجه من المستشفى.