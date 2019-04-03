حفلين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. و ” آل الشيخ ” : السوق مفتوح للجميع
منحت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ ترخيص لحفلين بالرياض في نفس التوقيت ، في خطوة تعد الأولى من نوعها .
وأكد آل الشيخ تعليقاًعلى ذلك ان السوق مفتوح للجميع والتراخيص تم منحها وفق الإشتراطات والضوابط ، وقال على موقع ” تويتر ” :
السوق مفتوح للجميع وفق اشتراطات معينة ، في الرياض وفي نفس اليوم ، محمد عبده ، ورابح صقر ، وشركتين مختلفتين .
كما يُقام الجمعة المقبلة حفل غنائي للفنانين خالد عبد الرحمن وعبد العزيز المنصور بجامعة الأميرة نوره بالرياض ، ومن المتوقع أن يحضرها ” آل الشيخ ” حسب وعده إن لم يكن خارج الرياض .
ابو منار[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 11 ساعة
راحو اللي كانو يستحون ياتركي
راحو اللي كانوا يخافون يتحملون ذنوب العباد يوم القيامه
مسكين من ضحك عليه الشيطان واعطاه صك الجنه في جيبه بس اتبعني وحارب الدين واهله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 11 ساعة
مقهور على اسناني[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 11 ساعة
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 11 ساعة
هزيم[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل..
حسبنا الله ونعم الوكيل..
حسبنا الله ونعم الوكيل..
وفرحان يا أفندم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ابو مراد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
شيل ذنوب الناس. الوحد بذنوبه يقول يالله رحمتك
حسبيا الله عليك
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم لا حول ولا قوة الي بك … ربى اصلح حالي وحال المسلمين
حسبنا الله و نعم الوكيل
محمد[ عدد التعليقات: 2906 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدالله ندور الحسنات وغيرنا يدور السيئات
الشاعر[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا الطاغي وامثالة هم الخونة ليس فيه اعظم من خيانة الدين والوطن
اليوم طائرتان اسقطت في خميس مشيط وفيه اصابات بشرية وخسائر
مادية والناس ماتنام ناهيك عن الابطال اللي على الحدود وهذا المفسد
يتبجح بافساد الناس وهدر الاموال على حساب جيوبنا من الضرائب
وفواتير الكهرب والماء والبنزين والمخالفات وغيرها
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للأسلام والمسلمين
اللهم ابرم لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية
ويأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر
بلاد الحرمين تتجه للمجهول ان لم يتدارك الامر سريعا
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات
يشهد الله ان غالبية الشعب غير راضي عن مايقوم به لاكن مانقول الاحسبني الله ونعم الوكيل احنا في نعم وخير نخشي عليها من الزوال من افعال ناس لايمثلون ثلاثة في المئة من المجتمع يريدون ان يفرضون علينا مايرون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
الشعب كله صار متدين فجأة بين يوم وليلة
صرنا كلنا مطاوعه🤔
ابو احمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو احمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين الكل ينكر المنكر ولو باللسان وبالقلم وانت قاعد تتريق عليهم ………
أولاً كل الي انتقدوا تركي آل الشيخ ليسوا بملائكة ولااحد منهم ولا منا بمعصوم عن الخطأ .
ولكن المجاهرة بالمعصية مصيبة مابعدها مصيبة وبالمعاصي تزول النعم وإن في المجاهرة بالمعاصي ظهاراً عياناً دون رادع إن في ذلك لشرعنة لها وجعلها في حكم الحلال والأمر العادي وفاعلها يعمل على هدم جيل غداً سيكونون أرباب أسر فكيف برأيك سيكون من هو تحت كنفهم في المستقبل اذا كان ديدنهم الحفلات والاغاني والرقصات والاختلاط .
وكونك تتريق عليهم بشأن استنكارهم لافعال هالشخص الي فعلاً أساء لبلاد الحرمين وقاعد ينشر الفساد والسفور والمجون ……….. فهذا غير مقبول ولا يدل الا عدم غيرتك على بلدك .
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فالانحراف عن شريعة الله، وعن الدين الإسلاميّ الحنيف من الأسباب التي تؤدي الى السقوط والانحدار ,
وحيثما ساد الابتعاد عن العبادة وساد انتشار المحرمات كالمعازف والنساء والاختلاط والرقص والغناء وحب الدنيا ومتاعها حينها ستصبح المحرمات و المنكرات من الأمور العادية اليومية و تدخل في سياق الأمور الحلال والعادية مما سيترتب على ذلك فساد الاخلاق وموت الغيرة وانتشار الدياثة أجارنا الله واياكم منها ، وذلك بسبب عدم انكار المنكرات وانتشارها دون حسيب او رقيب أو مانع حتى يسود الفساد والضلال والانحلال وتمكن من النفوس مما سيكون له اكبر الأثر على تقويض دعائم المجتمع ويسهل بشكل كبير على سقوطه وضياعه فيما بعد .
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ويترتب على جميع افراد المجتمع كافة العمل دون تقاعس على انكار المنكرات ومقاطعتها وحث ومؤازرة رجال الدين على أداء دورهم الديني حيث من المعروف أن لرجال الدين دورا كبيرا في حث المسلمين على الاقتراب من الله والبعد عن المنكرات والمحرمات والدعوة إلى المعروف والنهى عن المنكر