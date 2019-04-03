حفلين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. و ” آل الشيخ ” : السوق مفتوح للجميع

نايف السالم(صدى):

منحت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ ترخيص لحفلين بالرياض في نفس التوقيت ، في خطوة تعد الأولى من نوعها .

وأكد آل الشيخ تعليقاًعلى ذلك ان السوق مفتوح للجميع والتراخيص تم منحها وفق الإشتراطات والضوابط ، وقال على موقع ” تويتر ” :

السوق مفتوح للجميع وفق اشتراطات معينة ، في الرياض وفي نفس اليوم ، محمد عبده ، ورابح صقر ، وشركتين مختلفتين .

كما يُقام الجمعة المقبلة حفل غنائي للفنانين خالد عبد الرحمن وعبد العزيز المنصور بجامعة الأميرة نوره بالرياض ، ومن المتوقع أن يحضرها ” آل الشيخ ” حسب وعده إن لم يكن خارج الرياض .