” جبروت امرأة ” .. زوجة تطرد زوجها من المنزل لتتزوج من عشيقها

القاهرة(صدى):

رفع زوج بلاغ إلى محكمة الأسرة بمصر يتهم فيه زوجته بالزنى بعد أن تعدت عليه بالضرب وطردته من الشقة هو وأطفاله لتتزوج عرفياً من عشيقها بعد تزوير عقود تنازله عن الشقة باسمها.

وأبان الزوج في شكواه: ” زوجتي خانتني وارتكبت أفعالاً غير أخلاقية وتركتني أقف منذ شهور عاجزاً عن ملاحقة تصرفاتها الجنونية والدعاوى القضائية التي لاحقتني بها بعد أن عزمت على تلبية نصيحة صديقاتها بسلوك الطريق الأقصر للحصول على المال ووقعت في الخطأ “.

وقال الزوج المكلوم: ” صبرت على الحياة برفقتها والتعرض للضرب والإيذاء النفسي وحرماني من كل متع الحياة وحقوقي ورغم ذلك باعتني وفضلت الجري وراء الأموال فأصبحت بلا ملجأ بعد أن استولت على أموالي وشقتي بالسرقة والتزوير فرفضت تطليقها حتى أجبرها على رد حقوقي “.