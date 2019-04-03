صورة نادرة للملك سعود وأمير الكويت التقطت في مثل هذا اليوم

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب الملك سعود بن عبدالعزيز صورة نادرة للملك سعود وأمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمهما الله، وذلك خلال حضورهما تصدير الشحنة الأولى من نفط حقل الخفجي البحري الى اليابان من مياه المنطقة المحايدة.

وأوضح الحساب أن الصورة تم التقاطها في الحفل الذي أقامته الشركة اليابانية بعد أن تم عقد اتفاقية الامتياز النفطي 1961م بين المملكة وشركة البترول التجارية اليابانية المحدودة.

وأشارت إلى أنه في العاشر من فبراير 1958م تأسست شركة الزيت العربية المحدودة، وفي صورة أخرى أظهرت الملك سعو د وأمير الكويت يجلسان في استراحة اثناء سفرهم الى محافظة الخفجي لحضور حفل تصدير اول شحنه نفط من حقل الخفجي ال ٢٦ من رجب 1381هـ.