رجل يقتل ابنتيه ويشعل النار في نفسه لخلافات أسرية

باريس(صدى):

طعن رجل فرنسي بناته الثلاثة بشكل مروع مما أدى إلى وفاة اثنين منهن ثم أشعل النار في نفسه وانتحر؛ بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

وفي التفاصيل، وجه الرجل الخمسيني طعنات قاتلة بسكين لفتياته الثلاثة، والتي تبلغ أكبرهن 23 عاما، حيث فارقت على الفور ابنتيه الحياة، فيما تم نقل الضحية الثالثة إلى المستشفى بين الحياة والموت.

وعقب ذلك، أقدم الجاني على الانتحار، حيث عمد الى إضرام النار في نفسه، فيما قالت الشرطة الفرنسية أن دوافع الأب لارتكابه جريمته هي ظروف اسرية بينه وزوجته، بسبب عدم مقدرته على تأمين وظيفه لنفسه.