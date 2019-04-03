بالفيديو.. امرأة ترشق نتنياهو بالطماطم خلال جولته في سوق الخضار 

القدس المحتلة(صدى):

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لموقف محرج خلال جولة في سوق للخضار في تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

أظهر مقطع فيديو مستوطنة ترشق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وزوجته بالطماطم خلال جولة في سوق للخضار بتل أبيب، قبل الانتخابات التشريعية.

وظهر في الفيديو المتداول نتانياهو ترافقه زوجته يتجول، في سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس، وخلال سيره بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمي رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتانياهو.

واستنكر بيني غانتس، رئيس حزب ” أزرق وأبيض ” الذي يخوض الانتخابات بوجه نتانياهو، الحادثة، قائلا إن ” إسرائيل بحاجة اليوم للوحدة وليس العنف “.