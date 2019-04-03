بالفيديو.. شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل لرقصها بفستان قصير

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بفستان قصير وضيق أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها دنيا.

وأعرب بعض المتابعين عن استغرابهم اختيارها هذا الفستان ورقصها بهذه الطريقة التي اعتبروها فاضحة، حيث تعرضت ابتسام للعديد من الانتقادات والشتائم الحادة.

ومن الجدير بالذكز، أنّ محمد الترك احتفل أيضاً بالمناسبة في غياب زوجته الفنانة؛ موجها إليها رسالة رومانسية من خلال ظهوره في مقطع فيديو برفقة ابنتهما غزل.