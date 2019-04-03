” ياسرف ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ ياسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للمواطنين من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأشارت الشركة، إلى الوظائف المتاحة منها مهندس الأجهزة، مستشار ثالث تجاري، مستشار العقود (عدد وظيفتين)، مخطط تكاليف (عدد 3 وظائف)، مهندس الموثوقية (عدد وظيفتين)، مراقب صيانة- وحدة الورش الميكانيكية، مهندس مشاريع، مهندس صيانة (عدد 3 وظائف)، أخصائي هندسة الموثوقة، مشرف وحدة تفتيش المنطقة، مشرف وحدة الكهرباء/ الأجهزة، مشرف التفتيش، رئيس قسم محاسبة العمليات.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا