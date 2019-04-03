بالصور.. ضبط 1273 حبة كبتاجون خلال مطاردة أمنية في الباحة
تمكن رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة من ضبط 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.
وتفصيلا، اشتبهت دوريات أمن الطرق في إحدى المركبات من نوع ” هايلوكس ” فَجْر اليوم، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية، وخلال تفتيش المركبة عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، سُلمت إلى ” مكافحة المخدرات “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 13 ساعة
يعطيكم العافية
والله يقويكم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 13 ساعة
العيون الساهره الله يعطيهم العافيه
qlq[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 12 ساعة
…
الله يقويكم ع كل مفسد