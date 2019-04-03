بالصور.. ضبط 1273 حبة كبتاجون خلال مطاردة أمنية في الباحة 

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة من ضبط 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.

وتفصيلا، اشتبهت دوريات أمن الطرق في إحدى المركبات من نوع ” هايلوكس ” فَجْر اليوم، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية، وخلال تفتيش المركبة عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، سُلمت إلى ” مكافحة المخدرات “.