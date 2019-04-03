شركة الفلك تعلن عن وظائف شاغرة في ظهران الجنوب

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة ظهران الجنوب.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب/ محرر (عدد 10 وظائف)، وأخصائي علاقات وسائل الإعلام (عدد 10 وظائف)، وأخصائي علاقات عامة (عدد 10 وظائف).

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا