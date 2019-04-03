وزير الخارجية البحريني يشدوا شعرا ترحيبا بخادم الحرمين الشريفين

المنامة(صدى):

رحّب وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين والمقررة اليوم الأربعاء.

وقال آل خليفة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” : أهلا بمَن تُفرح البحرين طلته .. وتُسعد الدار بشرى المقدم السامي أهلا بخادم الحرمين.

وكان الديوان الملكي البحريني أعلن أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لدى وصوله البلاد.

وستتضمن الزيارة مباحثات بين خادم الحرمين وملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.