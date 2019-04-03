كلاوديو بايزا: أشعر بالراحة في المملكة

سعيد العجل(صدى):

قال المحور التشيلي كلاوديو بايزا لاعب الأهلي‬، في تصريح لـDeportes Agricultura، اليوم الأربعاء، أنه يشعر بالراحة في المملكة على الرغم من صعوبة اللغة عليه.

‏وأوضح ” بايزا ” : ” اللغة معقدة للغاية، لكن احاول أن اتعلم بعض كلمات اللغة الإنجليزية ليسهل لي ذلك، ولدينا مترجمون يساعدوننا كثيرًا ويسهلون علينا أن نفهم بعضنا ” ، مضيفًا: ” أنا مرتاح في السعودية، لقد شعرت بحالة جيدة للغاية لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأبقى، لأنك لا تعرف أبدًا أين يمكنك اللعب، ربما في ستة أشهر أو سنة واحدة سألعب في مكان آخر ” .

‏وبسؤاله عن مستوى الدوري، قال: ” إنه دوري مثير للاهتمام نظرًا لان جميع الأندية تجلب لاعبين من مختلف أنحاء العالم، وهذا يجعل البطولة أكثر تنافسية، ولا أرى أنه دوري سيئ ” ؛ فيما علق على علاقته ببابلو غويدي: ” لم تتح لي الفرصة للتحدث معه منذ مغادرته، لقد أخبرني أن أعمل واجتهد كما افعل دائمًا، ومن الواضح أنه اوجد لي فرصه واخذني للفريق الذي يحبه، لذلك أنا ممتن له ” .