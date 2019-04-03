السعوديون يستحوذون على 95% من تأشيرات الشنجن للاتحاد الأوروبي

نايف السالم(صدى):

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض ميكيلي دورسو أن السعوديين هم الأكثر استحواذاً على تأشيرات الشنجن الصادرة من الاتحاد عالمياً بنسبة 95% .

وأكد ان السائح السعودي والخليجي من أهم رواد الاتحاد الأوروبي ، خاصة ً بعد وضع آليات سهلة لمنحهم الشنجن بصورة اسرع .

وفسر أن اجراءات الحصول عليها لا يستغرق سوى اسبوعين بينما تبلغ رسوم التأشيرة 60 يورو وهو سعر موحد عالمياً ، مع وجود استثناءات خاصة للدبلوماسيين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة ،إذ يمكنهم الحصول على تأشيرات متعددة ولفترة اطول .