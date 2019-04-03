” STC ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي المشروع الفني، ومهندس عمليات الشبكات، وقائد فريق تطوير المنظمة، وخبير التحليلات، ورئيس مهندسي عمليات البنية التحتية.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2019م، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا