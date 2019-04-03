خطوات يجب اتباعها عند انفجار أحد إطارات المركبة أثناء القيادة

عادل الحربي(صدى):

نصحت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات بـ 4 نصائح، يجب الالتزام بها عند حدوث انفجار مفاجئ لأحد إطارات المركبة أثناء السير.

وقالت انه عند انفجار الإطار، يجب المحافظة على الهدوء والقيام بتثيت المقود باليدين بقوة، كذلك المحافظة على سير المركبة في خط مستقيم.

ودعت إلى تجنب الضغط على الفرامل إذا كانت المركبة بسرعة عالية، والعمل على إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.